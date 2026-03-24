Дацик пообещал отомстить за погибшего в зоне СВО сына

Боец ММА Дацик заявил, что отомстит за гибель сына в зоне спецоперации

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик намерен отомстить за гибель своего сына в зоне спецоперации. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Месть. Месть. Месть», — написал Дацик, прикрепив фото сына и видео с его похорон.

21-летний Ярослав Дацик погиб в зоне спецоперации при атаке дрона. Вячеслав Дацик изъявил желание остаться на фронте.

Вячеславу Дацику 46 лет, на его счету 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 7 побед, а также 10 боксерских поединков и 7 побед в них.