Гол на 92-й минуте принес россиянину более миллиона рублей

Победы «Реала» и «Страсбура» принесли россиянину 1 120 000 рублей

Победы «Реала» и «Страсбура» с голом французского клуба на 92-й минуте принесли россиянину более миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент «Лиги Ставок» выиграл 1 120 000 рублей. Он поставил 2000 рублей на экспресс, в ходе которого «Реал» должен был обыграть «Атлетико», а «Страсбур» — обыграть «Нант» с одинаковым счетом 3:2.

Общий коэффициент ставки составил 560. Оба матча завершились в драматичной борьбе. «Реал», играя последние 15 минут в меньшинстве, сумел удержать победный счет. А «Страсбур» забил решающий гол на 92-й минуте.

Ранее еще один россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей на ставках. Он поставил 1,3 миллиона на победу «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Коэффициент ставки составил 2,08.