Из-за редкой и неизлечимой болезни мужчина начал посещать туалет по 100 раз в сутки

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fongbeerredhot / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Сас Парсад рассказал, что ему пришлось посещать туалет по 100 раз в сутки из-за редкой и неизлечимой болезни. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, все началось с резкой боли в животе и сильных позывов, которые он сначала принял за пищевое отравление. Однако симптомы не прошли, а со временем только усилились. Из-за этого британец практически перестал выходить из дома, резко похудел и не мог работать из-за постоянного дискомфорта.

В течение месяцев врачи проводили обследования и сначала предполагали синдром раздраженного кишечника. Лишь спустя длительное время ему поставили диагноз «болезнь Крона». Мужчина вспоминает, что был поражен и едва не лишился чувств, узнав, что заболевание неизлечимо и грозит удалением кишечника.

«Я ходил в туалет 100 раз в день или даже чаще, это очень изматывало», — признался Парсад. После постановки диагноза он начал лечение, изменил образ жизни и питание. Это мужчине помогло снизить интенсивность симптомов и постепенно вернуться к нормальной жизни.

Ранее американская студентка Анна Садовски рассказала о симптомах рака, которые появились у нее за два года до обнаружения рака. По ее словам, у нее начались проблемы с кожей на спине и голенях, а также опухли губы.

