05:46, 24 марта 2026Мир

Израиль и США нанесли новые удары по Ирану

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

США и Израиль нанесли удары по трубопроводу и газораспределительной станции на юго-западе и в центре Ирана. Об этом пишет агентство Fars.

Как подчеркивается, атакам подверглось здание ГРС в Исфахане. Также написано про газопровод, проложенный до электростанции в городе Хорремшехр на границе с Ираком.

В статье указано, что материальный ущерб нанесен объектам газовой инфраструктуры и расположенным рядом жилым домам.

Ранее СМИ написали, что Пентагон изучает возможность задействовать десант в военной операции против Ирана. Подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии могут задействовать для захвата острова Харк.

До этого глава Штатов Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами.

    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Военный рассказал об ошибке США в конфликте с Ираном

    Автосервисы оценили идею маркировки всех запчастей в России

    Apple подняла цены на один вид устройств

    В Сербии объяснили слова Вучича о восстановлении городов Украины

    Украину назвали основным источником контрабанды оружия в Молдавию

    Бывший премьер Украины призвал пресекать поставки Киеву из стран Европы

    Бойцы ВСУ избили дезертировавших заключенных

    ВСУ перебросили ЗРК с передовой для обороны резиденции Зеленского

    Сенат назначил индейца на высокую министерскую должность

    Все новости
