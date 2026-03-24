Израиль и США нанесли новые удары по Ирану

Fars: Израиль и США нанесли удары по инфраструктуре Ирана

США и Израиль нанесли удары по трубопроводу и газораспределительной станции на юго-западе и в центре Ирана. Об этом пишет агентство Fars.

Как подчеркивается, атакам подверглось здание ГРС в Исфахане. Также написано про газопровод, проложенный до электростанции в городе Хорремшехр на границе с Ираком.

В статье указано, что материальный ущерб нанесен объектам газовой инфраструктуры и расположенным рядом жилым домам.

Ранее СМИ написали, что Пентагон изучает возможность задействовать десант в военной операции против Ирана. Подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии могут задействовать для захвата острова Харк.

До этого глава Штатов Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами.