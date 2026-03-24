Известного российского циркача отправили в СИЗО

В Москве суд взял под стражу циркача Чернова по делу о пожаре с погибшими

В Москве суд взял под стражу 78-летнего циркового артиста Евгения Чернова по делу о пожаре в центре столицы с четырьмя невыжившими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В суд на избрание меры пресечения приехали родственники артиста. Защита настаивала на том, чтобы отправить его под домашний арест — в съемное жилье, так как его квартира непригодна для проживания после пожара.

О пожаре в девятиэтажке стало известно утром в понедельник, 23 марта. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. В результате было эвакуировано 20 человек. Виновником назвали Чернова, он смог эвакуироваться, чего не удалось сделать жильцам квартир, расположенных на несколько этажей выше.

Следователям мужчина рассказал, что курил дома и из-за пепла загорелось кресло. Он полностью признал вину.