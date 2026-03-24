Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 24 марта 2026Силовые структуры

Известного российского циркача отправили в СИЗО

В Москве суд взял под стражу циркача Чернова по делу о пожаре с погибшими
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд взял под стражу 78-летнего циркового артиста Евгения Чернова по делу о пожаре в центре столицы с четырьмя невыжившими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В суд на избрание меры пресечения приехали родственники артиста. Защита настаивала на том, чтобы отправить его под домашний арест — в съемное жилье, так как его квартира непригодна для проживания после пожара.

О пожаре в девятиэтажке стало известно утром в понедельник, 23 марта. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. В результате было эвакуировано 20 человек. Виновником назвали Чернова, он смог эвакуироваться, чего не удалось сделать жильцам квартир, расположенных на несколько этажей выше.

Следователям мужчина рассказал, что курил дома и из-за пепла загорелось кресло. Он полностью признал вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok