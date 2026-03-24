На свалке нашли бриллианты на миллионы рублей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:08, 24 марта 2026

В Польше на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 миллиона рублей
Олег Парамонов
Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Getty Images

В польском городе Водзислав-Слензский отменен аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые нашли на свалке. Об этом сообщает издание TVP World.

Драгоценности обнаружили на свалке в 2023 году. Самым ценным предметом считается золотое кольцо с бриллиантом весом три карата. Его оценили в 95 тысяч злотых (два миллиона рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составляет девять тысяч злотых (200 тысяч рублей).

Суд назначил трехлетний срок, в течение которого владельцы могли заявить свои права на находку. В середине марта отпущенное время истекло. 27 марта бриллианты собирались выставить на аукцион.

Намеченные торги отменили после того, как городской музей выразил намерение включить находки в свою коллекцию. По мнению его сотрудников, драгоценности представляют собой культурное наследие города и могут обладать исторической ценностью.

В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миссури случайно выбросил свадебное кольцо своей жены, стоившее 400 тысяч долларов. Осознав, что произошло, супруги отправились на свалку и нашли пропажу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok