Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:22, 24 марта 2026

На Западе сравнили российские «Ясени» с «Антеями»

MWM: Российские подлодки проекта «Ясень» превосходят АПЛ «Антей» по скрытности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРоссия и НАТО:
Атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М". Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» значительно превосходят субмарины проекта 949А «Антей» по скрытности. Возможности подлодок Военно-морского флота (ВМФ) России сравнило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что в арсенале ВМФ России остается путь ударных подлодок «Антей» (по кодификации НАТО — Oscar II), которые значительно крупнее «Ясеней». Они несут противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) П-700. Эти изделия остаются самыми крупными ракетами в своем классе.

«Для перевозки 24 таких ракет требуется, чтобы суда советской конструкции были особенно большими. Корабли класса "Ясень", напротив, сочетают в себе гораздо более высокие возможности скрытности с более эффективной конструкцией», — пишет издание.

Современные «Ясени» несут более компактные и эффективные ракеты. В частности, в каждую подлодку можно загрузить до 32 гиперзвуковых ПКР «Циркон».

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что испытания новой АПЛ «Пермь» проекта 885М завершат в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok