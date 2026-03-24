На Западе сравнили российские «Ясени» с «Антеями»

MWM: Российские подлодки проекта «Ясень» превосходят АПЛ «Антей» по скрытности

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» значительно превосходят субмарины проекта 949А «Антей» по скрытности. Возможности подлодок Военно-морского флота (ВМФ) России сравнило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что в арсенале ВМФ России остается путь ударных подлодок «Антей» (по кодификации НАТО — Oscar II), которые значительно крупнее «Ясеней». Они несут противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) П-700. Эти изделия остаются самыми крупными ракетами в своем классе.

«Для перевозки 24 таких ракет требуется, чтобы суда советской конструкции были особенно большими. Корабли класса "Ясень", напротив, сочетают в себе гораздо более высокие возможности скрытности с более эффективной конструкцией», — пишет издание.

Современные «Ясени» несут более компактные и эффективные ракеты. В частности, в каждую подлодку можно загрузить до 32 гиперзвуковых ПКР «Циркон».

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что испытания новой АПЛ «Пермь» проекта 885М завершат в 2026 году.