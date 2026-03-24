14:13, 24 марта 2026

Названа группа людей с самым высоким риском смерти от рака

JNCI: Жители сельских районов чаще умирают от рака, чем горожане
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости

Жители сельских районов чаще умирают от рака, чем горожане, и этот разрыв продолжает расти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти о 28 миллионах смертей за период с 1969 по 2023 год. Результаты работы опубликованы в Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

Сейчас самые высокие показатели смертности от рака фиксируются в сельской местности, тогда как в крупных городах — самые низкие. При этом еще в конце 1960-х ситуация была обратной: тогда именно жители больших городов чаще умирали от онкологических заболеваний. Сдвиг стал заметен в 1990-х годах у мужчин и в начале 2000-х у женщин. Например, смертность от рака легких у мужчин в сельской местности раньше была ниже, чем в городах, но к последним годам стала выше более чем на 50 процентов.

Авторы связывают эту разницу с неравным доступом к медицине. В сельских районах реже проходят скрининги, хуже доступ к лечению, выше уровень бедности и распространенность факторов риска, включая курение.

Исследователи подчеркивают, что результаты отражают растущее неравенство в системе здравоохранения. По их мнению, улучшение доступа к диагностике и лечению может снизить смертность и сократить разрыв между сельскими и городскими жителями.

Ранее ученые выяснили, что регулярная физическая активность при раке снижает риск смерти.

