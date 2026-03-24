Корабль «Прогресс МС‑33» пристыкуется к МКС 24 марта

Грузовой корабль «Прогресс МС‑33» пристыкуется к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) сегодня, 24 марта, в 16:35 по московскому времени. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стыковка корабля, который доставит на МКС более 2500 килограммов грузов, пройдет в ручном режиме.

Ранее командир станции Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что космонавты готовы к стыковке корабля «Прогресс МС-33» к МКС в ручном режиме.

Ранее НАСА и госкорпорация «Роскосмос» рассказали, что на корабле «Прогресс МС-33» не работает одна из антенн.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур 22 марта.