Раскрыт способ снизить риск отторжения зубных имплантов

Дефицит витамина D повышает риск осложнений при установке зубных имплантов

Контроль уровня витамина D перед установкой зубных имплантов может значительно повысить успешность лечения. К такому выводу пришли ученые Сеченовского Университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

В работе приняли участие 384 пациента с дефицитом витамина D, которым планировалась дентальная имплантация. Участников разделили на две группы: в одной процедуру проводили после нормализации уровня витамина, в другой — параллельно с его коррекцией. Все пациенты получали витамин D3 под наблюдением эндокринолога, а затем находились под наблюдением врачей до десяти лет.

В целом приживаемость имплантатов составила 97,4 процента. При этом существенной разницы между двумя подходами выявлено не было. Однако у пациентов с выраженным дефицитом витамина D риск осложнений оказался заметно выше. В частности, воспаление тканей вокруг имплантата чаще возникало у тех, у кого уровень витамина был ниже нормы, а при тяжелом дефиците частота осложнений достигала 25 процентов.

Авторы отмечают, что витамин D играет важную роль в обмене кальция и состоянии костной ткани, от которых напрямую зависит приживление имплантата. По их словам, при умеренном дефиците процедуру можно проводить одновременно с коррекцией уровня витамина. Однако при тяжелом дефиците перед имплантацией необходимо сначала нормализовать его показатели, чтобы снизить риск отторжения.

Ранее ученые выяснили, что витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и COVID-19.