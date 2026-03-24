Раскрыта судьба культовых вещей жены Кеннеди-младшего

Пальто Prada жены Кеннеди-младшего Бессетт продано на аукционе за 15 млн рублей

Раскрыта судьба культовых вещей жены Джона Ф. Кеннеди-младшего, пиарщицы Calvin Klein Кэролин Бессетт. Материал публикует Page Six.

По данным издания, знаменитое верблюжье пальто Prada законодательницы моды 90-х было продано на аукционе за 192 000 долларов (15,5 миллиона рублей). При этом уточняется, что данная цена в шесть раз превысила верхнюю оценочную стоимость, сделав вещь самой дорогостоящей из остальных предметов гардероба Бессетт.

Всего на торги выставили семь предметов гардероба супруги Кеннеди-младшего — от свадебного платья Нарсисо Родригеса до ее обручального кольца. В то же время кому теперь принадлежит легендарное изделие — неизвестно.

Изначально вещи Бессетт были подарены давней помощнице Кеннеди-младшего и одной из ближайших подруг пары Розмари Теренцио. «Это было не просто: "О, это тебе очень подойдет". Это было скорее: "Ты будешь в этом чувствовать себя великолепно". Она хотела, чтобы все чувствовали себя комфортно в своей одежде. И всегда вселяла в людей уверенность», — рассказала Теренцио.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что рассталась с вещами, которые больше не носила, в надежде, что они найдут нового достойного владельца. «Если кто-то сможет ими наслаждаться и помнить о Бессетт, это будет хорошо», — заключила она.

Ранее в марте любимый аксессуар жены Кеннеди-младшего оказался опасным для здоровья. Выяснилось, что повязки для волос и ободки, которые часто носила Бессетт, вызывают сильные головные боли из-за давления на нервы и кровеносные сосуды.