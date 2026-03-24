Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:01, 24 марта 2026

Россиянам напомнили об обязательных действиях с кондиционерами после зимы

Нужина: За время зимнего простоя в кондиционерах размножаются грибки и бактерии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Pandum / Shutterstock / Fotodom

Запускать кондиционер после долгого зимнего простоя без предварительной подготовки — это серьезная ошибка, которая угрожает здоровью пользователей и грозит дорогостоящим ремонтом, рассказала ведущий бренд-менеджер VITEK Анна Нужина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщила, что за месяцы бездействия внутри сплит-системы скапливается бытовая пыль, уличный мусор и грязь во внешнем блоке, а остаточная влажность создает идеальную среду для размножения плесени, грибков и болезнетворных бактерий. Нужина предупредила, что резкое включение кондиционера без предварительной очистки выбросит прямо в комнату накопившийся аллергенный «коктейль».

Сигналами критического загрязнения служат затхлый запах при включении, заметное ухудшение охлаждения, нехарактерный шум и подтекание конденсата

Анна Нужина эксперт

«Чтобы этого избежать, нужно самостоятельно открыть панель внутреннего блока, извлечь сетчатые фильтры и тщательно промыть их под теплой водой (или пропылесосить), повторяя эту процедуру каждые полтора-два месяца в сезон активной эксплуатации. Также раз в год весной обязательно нужен вызов специалиста: профессионал проведет глубокую антибактериальную обработку дренажной системы и внутренних каналов, промоет радиатор внешнего блока, проверит уровень фреона на предмет утечек», — посоветовала Нужина.

Кроме того, специалист порекомендовала для долгой службы техники соблюдать золотое правило климат-контроля. Для этого нельзя выставлять экстремально минимальную температуру в жару, так как комфортная разница между помещением и улицей не должна превышать 8 градусов, а холодный поток из жалюзи никогда не должен быть направлен прямо на людей, пояснила Нужина.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила, что теплые полы могут вредить здоровью стоп. По ее словам, из-за подогрева кожа на ступнях может пересушиваться, что ведет к появлению натоптышей и мозолей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok