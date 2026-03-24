Россиянин сделал ставку на матч Первой лиги и выиграл более полумиллиона рублей

Россиянин выиграл более полумиллиона рублей, поставив на матч Первой лиги

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч Первой лиги и выиграл более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 299 970 рублей в лайве на тотал больше 1,5 гола в первом тайме матча между «Соколом» и «Нефтехимиком». При счете 0:1 коэффициент 1,87 был доступен на ТБ 1,5 в первой половине. Гости отличились еще раз до перерыва, обеспечив проход пари. Таким образом, игрок почти удвоил вложенное.

«Нефтехимик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка после 24 матчей. «Сокол» находится на последнем 18-м месте с 16 очками.

Ранее еще один россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей. Он поставил 1,3 миллиона на победу «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Коэффициент ставки составил 2,08.