Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:10, 24 марта 2026

Россиянин сделал ставку на матч Первой лиги и выиграл более полумиллиона рублей

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч Первой лиги и выиграл более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 299 970 рублей в лайве на тотал больше 1,5 гола в первом тайме матча между «Соколом» и «Нефтехимиком». При счете 0:1 коэффициент 1,87 был доступен на ТБ 1,5 в первой половине. Гости отличились еще раз до перерыва, обеспечив проход пари. Таким образом, игрок почти удвоил вложенное.

«Нефтехимик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка после 24 матчей. «Сокол» находится на последнем 18-м месте с 16 очками.

Ранее еще один россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей. Он поставил 1,3 миллиона на победу «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Коэффициент ставки составил 2,08.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    Хегсет заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб»

    В МВД раскрыли подробности о штрафах за отсутствие ОСАГО с камер

    Трамп обратился к странам НАТО в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

    Экс-советник главы Пентагона высказался о планах США отправить сухопутные войска в Иран

    Силы ПВО сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России

    Иран разрешил некоторым судам проходить через Ормузский пролив

    Новая спортивная Lada появилась в автосалонах

    Стало известно о планах депутатов Госдумы принять участие в переговорах в США

    Украинский военный отправил жене посылку с взрывчаткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok