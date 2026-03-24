07:26, 24 марта 2026

Россиянин заставил женщин выпрыгивать из окон многоквартирного дома

Житель Якутии сел на 21 год колонии за двойное убийство и поджог многоэтажки
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Суд приговорил 60-летнего жителя Якутска к 21 году лишения свободы за расправу над двумя знакомыми и поджог многоквартирного дома. Об этом сообщили «Ленте.ру» в республиканском управлении Следственного комитета России.

Он уже ранее был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда и незаконный оборот наркотиков.

По данным ведомства, в ночь на 28 января 2025 года мужчина участвовал в застолье в квартире жилого дома на улице Рихарда Зорге. У него произошел конфликт со знакомыми мужчиной и женщиной. На почве личных неприязненных отношений он схватил нож и нанес им множественные удары, оказавшиеся для них летальными. Чтобы скрыть преступление, якутянин поджег горючей жидкостью электроплиту и ушел.

Огонь охватил соседние квартиры. Проживающие там женщины были вынуждены прыгать из окна второго этажа. Одна из них сломала ногу, вторая повредила кости таза.

Ранее сообщалось, что в Крыму пенсионер осудили на 10 лет колонии за расправу над другом детства.

    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    В России указали на план Трампа объявить виноватого в провальной войне против Ирана

    После исповеди российский генерал решил «искупить свои ошибки»

    Стало известно о большом страхе командования ВСУ

    Одна страна вынуждена выпустит нефть из госрезерва

    Обнаружена многогранная польза экзотического фрукта

    Героиня популярного реалити-шоу раскрыла правду об оргиях за кадром

    Раскрыты детали атаки ВСУ на Россию после слов о готовности Зеленского к заключению мира

    Трамп оказался в ловушке из-за Ирана

    Россиянин заставил женщин выпрыгивать из окон многоквартирного дома

    Все новости
