Россиянин заставил женщин выпрыгивать из окон многоквартирного дома

Житель Якутии сел на 21 год колонии за двойное убийство и поджог многоэтажки

Суд приговорил 60-летнего жителя Якутска к 21 году лишения свободы за расправу над двумя знакомыми и поджог многоквартирного дома. Об этом сообщили «Ленте.ру» в республиканском управлении Следственного комитета России.

Он уже ранее был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда и незаконный оборот наркотиков.

По данным ведомства, в ночь на 28 января 2025 года мужчина участвовал в застолье в квартире жилого дома на улице Рихарда Зорге. У него произошел конфликт со знакомыми мужчиной и женщиной. На почве личных неприязненных отношений он схватил нож и нанес им множественные удары, оказавшиеся для них летальными. Чтобы скрыть преступление, якутянин поджег горючей жидкостью электроплиту и ушел.

Огонь охватил соседние квартиры. Проживающие там женщины были вынуждены прыгать из окна второго этажа. Одна из них сломала ногу, вторая повредила кости таза.

Ранее сообщалось, что в Крыму пенсионер осудили на 10 лет колонии за расправу над другом детства.