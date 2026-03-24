Мирошник: ВСУ чаще всего из регионов России обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего из российских регионов обстреливают Белгородскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников», — объяснил дипломат.

По словам Мирошника, в течение последних дней Белгородскую область атаковали от 120 до 160 дронов в сутки. Кроме того, по одному из населенных пунктов ВСУ ударили управляемыми авиабомбами. За неделю в регионе пострадал 31 мирный житель, в том числе шесть детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил активнее привлекать участников спецоперации к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию беспилотных технологий. Задача была поставлена правительству России совместно с госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» при участии Минобороны и администрации президента.