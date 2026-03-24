Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

Замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткина похоронят в Красноярске

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощница парламентария Любовь Кауфман отметила, что прощание со Швыткиным пройдет и в Москве, и в Красноярске.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что замглавы комитета Госдумы по обороне не стало. Швыткину было 60 лет.

Сенатор Виктор Бондарев назвал кончину Швыткина невосполнимой потерей для законодательной власти.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом седьмого и восьмого созывов Госдумы. Швыткин был отмечен тремя орденами Мужества и медалями, среди которых «За боевые заслуги» и «За отличие в воинской службе» I степени. Он был одним из соавторов расширения срока призыва до 30 лет.