Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

Политолог Скачко: Люди из ТЦК устраивают украинцам ловушки на сайтах знакомств

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) стали устраивать ловушки для сидящих на сайтах знакомств украинцев. Под видом красивой девушки они ловят мужчин, чтобы затем отправить их служить в украинскую армию. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru выразил мнение, что таких «самок людоловов», отправляющих «на мясо» украинских мужчин, будет все больше.

Политолог обратил внимание на то, что с экономикой у киевского режима все плохо, из чего эксперт сделал вывод, что такие ловушки будут процветать. «Работы нет, а тут гарантированная оплата, причем из разных источников. Оклад, надбавка, "премии", когда нужного человека "отмазал". Люди идут туда не от хорошей жизни, за исключением патологических садистов», — заявил Скачко.

Эксперт добавил, что людям на Украине в этих тяжелых условиях надо на что-то жить, и «если ты не присосан к кормушке какой-то, которая работает на войну, у тебя очень большие проблемы». Политолог также объяснил, зачем девушки на Украине связываются с ТЦК и работают на «людоловов».

«Тут есть связь между теми, кто срам напоказ выставляет, и работницами ТЦК. Работа на людоловов дает возможность им засветиться, выпендриться, стать заметной и получить надбавку. На Украине кто больше светится, тот больше получает», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что все больше украинок жалуются на то, что ТЦК объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации. На днях журналисты писали, что военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск шесть женщин без военного или медицинского образования.

Также стало известно, что мужчины, уклоняющиеся от сотрудников ТЦК на Украине, открывают двери у себя дома в Киеве по шифрованному стуку и не отвечают на звонки.