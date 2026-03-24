15:39, 24 марта 2026

Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: oatawa / Shutterstock / Fotodom

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) стали устраивать ловушки для сидящих на сайтах знакомств украинцев. Под видом красивой девушки они ловят мужчин, чтобы затем отправить их служить в украинскую армию. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru выразил мнение, что таких «самок людоловов», отправляющих «на мясо» украинских мужчин, будет все больше.

Политолог обратил внимание на то, что с экономикой у киевского режима все плохо, из чего эксперт сделал вывод, что такие ловушки будут процветать. «Работы нет, а тут гарантированная оплата, причем из разных источников. Оклад, надбавка, "премии", когда нужного человека "отмазал". Люди идут туда не от хорошей жизни, за исключением патологических садистов», — заявил Скачко.

Эксперт добавил, что людям на Украине в этих тяжелых условиях надо на что-то жить, и «если ты не присосан к кормушке какой-то, которая работает на войну, у тебя очень большие проблемы». Политолог также объяснил, зачем девушки на Украине связываются с ТЦК и работают на «людоловов».

«Тут есть связь между теми, кто срам напоказ выставляет, и работницами ТЦК. Работа на людоловов дает возможность им засветиться, выпендриться, стать заметной и получить надбавку. На Украине кто больше светится, тот больше получает», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что все больше украинок жалуются на то, что ТЦК объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации. На днях журналисты писали, что военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск шесть женщин без военного или медицинского образования.

Также стало известно, что мужчины, уклоняющиеся от сотрудников ТЦК на Украине, открывают двери у себя дома в Киеве по шифрованному стуку и не отвечают на звонки.

