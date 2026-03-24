В Иране сообщили о получении сигналов от США

Иран получил сообщение от США через посредников и в настоящее время рассматривает его. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя иранского МИД.

«Мы получили сигналы от США через посредников, и сейчас они рассматриваются», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий. Источник в иранском МИД вскоре опроверг заявления Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.