12:02, 24 марта 2026

В небе заметили B-52 с ядерной ракетой для Москвы

Иван Потапов
Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Tessa B. Corrick / Reuters

Стратегический бомбардировщик B-52 заметили с парой ядерных крылатых ракет большой дальности AGM-181 Long-Range Standoff (LRSO) или их прототипами в небе над пустыней Мохаве (Калифорния). Об этом пишет портал TWZ.

«Теперь мы можем хорошо рассмотреть, как выглядят выдвижные основные крылья ракеты в сложенном состоянии перед запуском», — говорится в публикации.

По данным издания, самолет B-52 с ракетами AGM-181 LRSO взлетел с авиабазы Эдвардс (Калифорния), где мог проходить летные испытания. Ракета AGM-181 LRSO должна заменить AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM).

Вместе с бомбардировщиком B-52 в небе над Мохаве были замечены истребитель F-22 Raptor 2.0 и топливозаправщик NKC-135.

В июле 2021 года журнал Popular Mechanics заметил, что ядерная крылатая ракета AGM-181 LRSO, создаваемая компанией Raytheon для Военно-воздушных сил США предназначена для уничтожения стратегических объектов противника и может стать между Вашингтоном, Москвой и Пекином предметом торга, касающегося ядерного разоружения.

AGM-181 LRSO получит термоядерную боеголовку W80-4. Дальность ракеты превысит 2,4 тысячи километров. Мелкосерийное производство нового оружия планируется запустить в 2027 финансовом году, крупносерийное — в 2029-м. Носителями AGM-181 LRSO станут стратегические бомбардировщики B-52H и B-21 Raider.

