16:16, 24 марта 2026

Власти европейской страны предсказали долгий энергокризис

Минсоцобеспечения Испании: Конфликт США с Ираном чреват долгим энергокризисом
Кирилл Луцюк

Фото: Susana Vera / Reuters

Если конфликт на Ближнем Востоке продолжит усугубляться, то это может привести к длительному энергетическому кризису. Об этом предупредила министр по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, а также официальный представитель правительства этой европейской страны Эльма Саис. Ее процитировало ТАСС.

По ее мнению, последствия этого кризиса окажутся весьма серьезными. Саис обратила внимание, что к настоящему моменту данный конфликт стоил испанцам пяти миллиардов евро, которые придется направить на смягчение последствий этой незаконной войны.

Ранее сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в Испанию увеличились в феврале год к году более чем вдвое (на 109 процентов). Как следствие, Россия с 14 процентами от общего объема стала третьим поставщиком СПГ Мадриду после США (33,8 процента) и Алжира (29,1 процента).

По итогам прошлого года суммарные объемы поставок российского СПГ в Испанию упали более чем на 40 процентов.

