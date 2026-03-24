16:51, 24 марта 2026

Второй топ-менеджер «Макфы» ушел на СВО

Начальник службы закупа «Макфы» Тофан ушел на СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Начальник службы закупа зерна холдинга «Макфа» Иван Тофан, ставший фигурантом дела о взятке, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина подписал контракт с Минобороны России.

О задержании двух сотрудников «Макфы» стало известно в феврале 2025 года. Их обвинили в получении взятки на сумму 16 миллионов рублей в Челябинске, которые предназначались для беспрепятственного подписания спецификаций к договору на поставку пшеницы. 26 февраля сообщалось, что другой фигурант дела — директор по закупкам Владлен Паршин — ушел на СВО.

