16:44, 24 марта 2026

Жительница поврежденного взрывом дома в Севастополе рассказала о помогшем ей незнакомце

Жительница Севастополя рассказала, что взрыв выбил входную дверь ее квартиры
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Волна от мощного взрыва, прогремевшего в Севастополе в ночь на 24 марта, выбила входную дверь и окна в квартире одной из местных жительниц. Об этом она рассказала РИА Новости.

Собеседница агентства назвала прошедшую ночь ужасной и страшной, «когда в один миг может оборваться не только твоя жизнь, но и соседей». По ее словам, после хлопка на нижних этажах ее дома начался пожар, а вверх поднялся удушающий газ. Спасло женщину оказавшееся в ванной полотенце, которое она намочила, чтобы через него дышать. «Это помогло мне не потерять сознание и выйти из дома», — подчеркнула россиянка.

Она добавила, что выйти из подъезда ей помог незнакомец, который посоветовал скрестить руки над головой и выходить на улицу в полусогнутом состоянии. В квартиру ей позволили вернуться уже днем. «Я взяла только документы, потому что остальное сильно пропитано гарью, но главное, что я осталась жива, а с имуществом, я надеюсь, нам помогут власти города», — сказала горожанка.

Ранее в сети появились кадры, снятые в подъезде пятиэтажки, где произошел взрыв. На записи видно обломки и вещи, лежащие на бетонной лестнице, а также разрушенный вход в одну из квартир.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.

Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете, взрыв квалифицировали как преступление по неосторожности. Хлопок произошел в одной из квартир на первом этаже. Жертвами происшествия стали многодетная хозяйка жилья и ее сын 2006 года рождения.

