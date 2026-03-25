РИА Новости: Госдеп выделил $1,4 млн компании RSC на ведение соцсетей на русском

Госдепартамент США с 2018 года выделил более 1,4 миллиона долларов украинской компании для управления соцсетями на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

Как выяснило агентство, компания Republic Strategic Communications (RSC) принадлежит гражданке Украины Наталии Попович. Уточняется, что основной контракт был заключен в 2018 году. При этом приблизительно 591 тысяча долларов были выделены после февраля 2022 года. Кроме того, в марте 2026 года посольство США в Брюсселе отдельно заказало краткосрочную поддержку русскоязычных соцсетей.

Ранее в Финляндии объявили о наборе людей со знанием русского и китайского языков для работы в сфере разведки. Уточнялось, что работа будет включать в себя сбор разведывательной информации как в Финляндии, так и за рубежом.