18:02, 25 марта 2026Спорт

Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

Колумбийский форвард Дуран перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро
Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Иностранный футболист Джон Дуран перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Права на колумбийского форварда принадлежат клубу «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Петербуржцы взяли игрока в аренду в зимнее трансферное окно, ее срок рассчитан до 30 июня 2026 года.

Стоимость Дурана по версии портала Transfermarkt уменьшилась с 32 до 25 миллионов евро. На момент перехода в «Зенит» он был самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас 22-летний нападающий делит первую строчку с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым и хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Дуран провел в составе сине-бело-голубых шесть матчей, в которых забил два мяча. Благодаря его голам, петербуржцы одолели «Спартак» со счетом 2:0 в РПЛ, а также одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в Кубке России.

