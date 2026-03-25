Иран захотел создать военный союз в регионе без США

Генштаб Ирана призвал создать союз для военного сотрудничества в регионе без США

Власти Ирана заявили о необходимости сформировать альянс государств для обеспечения безопасности и развития военного сотрудничества в регионе без участия в нем США и Израиля. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана, передает ТАСС.

Тегеран обратил внимание, что странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность», и которое «превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты оказались близки к тому, чтобы присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана. В то же время востоковед Владимир Сажин отметил, что вступление Саудовской Аравии в войну не изменит ход конфликта. По его словам, изначально страны Персидского залива настороженно относились к Исламской Республике и пытались придерживаться нейтральной позиции, однако ситуация со временем изменилась.