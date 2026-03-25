«Калашников» превратил деталь АК в товарный знак

«Калашников» получил свидетельство Роспатента на предохранитель АК

Предохранитель-переводчик режимов огня автоматов Калашникова (АК) превратили в позиционный товарный знак. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Производитель получил свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на первый позиционный товарный знак. Деталь характерной формы находится на правой стороне ствольной коробки автоматов семейства АК и их производных.

«Позиционный товарный знак предназначен для защиты формы и местоположения переводчика-предохранителя, а также в целом уникальности инженерного конструкторского решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиционные товарные знаки снижают риск выпуска похожих товаров конкурентами.

В феврале стало известно, что турецкая компания Girsan разработала новый автомат, который представляет собой модификацию платформы АК.

В том же месяце «Калашников» сообщил об отгрузке партии укороченных автоматов АК-12К заказчику по государственному контракту. Эту модель отличает 290-миллиметровый ствол, который заменил деталь длиной 415 миллиметров.