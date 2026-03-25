17:01, 25 марта 2026Наука и техника

Капитан оценил радар российского «Опустошителя»

Штурман-оператор: Радар вертолета Ми-28НМ позволяет «выглядывать» из укрытий
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Радиолокационная станция (РЛС), которой оснастили модернизированный вертолет Ми-28НМ (по кодификации НАТО — «Опустошитель»), позволяет экипажу получать информацию о целях вне зоны прямой видимости. Возможности машины оценил штурман-оператор гвардии капитан Игорь в беседе с «Красной звездой».

Отмечается, что надвтулочный радар Н025 способен «выглядывать» из-за складок местности, когда вертолет в укрытии.

«Этого очень не хватало в предшественнике, Ми-28Н. Конечно, мы ощутили превосходство нового автопилота, который модернизировали с учетом специальной военной операции. Теперь он, можно сказать, доведен до совершенства», — сказал капитан.

Приемо-передающая часть РЛС «Опустошителя» расположена над несущим винтом. Радар в шарообразном обтекателе обеспечивает круговой обзор. Он работает в нескольких радиочастотных диапазонах и обрабатывает информацию одновременно по многим каналам. Это обеспечивает высокую точность определения параметров целей.

В сентябре в сети появились снимки Ми-28Н, который подготовили к борьбе с беспилотниками. Вертолет вооружили комплектом «Стрелец», обеспечивающим применение ракет «Игла-С».

