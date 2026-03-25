Министр обороны Литвы проведет переговоры в Киеве из-за БПЛА

Глава Минобороны Литвы Каунас проведет переговоры в Киеве

Министр обороны Литвы Робертас Каунас проведет переговоры с украинским коллегой Михаилом Федоровым из-за взрыва украинского дрона на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал издания Delfi.

«Я обсужу с министром обороны Украины, как можно избежать подобных инцидентов в будущем и минимизировать их последствия», — заявил он.

По словам главы Минобороны Литвы, эта ситуация является четким сигналом к усилению обороны восточной границы НАТО. Он отметил, что необходимо наращивать силы альянса.

Днем ранее, 24 марта, украинский беспилотник упал на территории Литвы. Это подтвердила премьер-министр Инга Ругинене. Президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич заявил, что дрон был украинский.