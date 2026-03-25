Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:09, 25 марта 2026

Министр обороны Литвы проведет переговоры в Киеве из-за БПЛА

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Робертас Каунас. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр обороны Литвы Робертас Каунас проведет переговоры с украинским коллегой Михаилом Федоровым из-за взрыва украинского дрона на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал издания Delfi.

«Я обсужу с министром обороны Украины, как можно избежать подобных инцидентов в будущем и минимизировать их последствия», — заявил он.

По словам главы Минобороны Литвы, эта ситуация является четким сигналом к усилению обороны восточной границы НАТО. Он отметил, что необходимо наращивать силы альянса.

Днем ранее, 24 марта, украинский беспилотник упал на территории Литвы. Это подтвердила премьер-министр Инга Ругинене. Президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич заявил, что дрон был украинский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok