Названа помеха началу самостоятельной жизни у молодежи

Экономист Сорокина: Дорогое жилье мешает молодежи начать самостоятельную жизнь

Дорогое жилье мешает российской молодежи начать самостоятельную жизнь. Соответствующую причину со ссылкой на опрошенных экспертов назвали «Известия».

Согласно данным ВЦИОМа, около 40 процентов зумеров живут с родителями. По мнению специалистов, главная причина этого кроется в финансовых ограничениях молодежи. Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина отметила, что на аренду «однушки» уходит около 21 процента средней заработной платы. Однако, если учитывать медианную зарплату, которая примерно на 25 процентов меньше средней, расходы на съем жилья достигают уже 30 процентов от дохода. В отдельных регионах страны — на Алтае, в Чечне и Дагестане — данный показатель доходит до 40 процентов, уточнила экономист.

Помимо этого, большие затраты на аренду не дают молодым россиянам накопить на собственное жилье. Так, средняя цена квадратного метра в новостройке в конце прошлого года находилась на уровне 215,3 тысячи рублей. Чтобы приобрести квартиру площадью 40 «квадратов» при ипотечной ставке более 21 процента на 30 лет и первоначальном взносе 20 процентов, необходимо зарабатывать более 158 тысяч рублей в месяц — на 13 процентов выше среднего уровня по РФ, рассказала Сорокина.

Ранее сообщалось, что представители поколения Z нашли замену ипотеке в России. По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, молодые люди стали массово выбирать коливинг вместо жилищного кредита.