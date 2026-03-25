Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:39, 25 марта 2026

Названа помеха началу самостоятельной жизни у молодежи

Экономист Сорокина: Дорогое жилье мешает молодежи начать самостоятельную жизнь
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Дорогое жилье мешает российской молодежи начать самостоятельную жизнь. Соответствующую причину со ссылкой на опрошенных экспертов назвали «Известия».

Согласно данным ВЦИОМа, около 40 процентов зумеров живут с родителями. По мнению специалистов, главная причина этого кроется в финансовых ограничениях молодежи. Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина отметила, что на аренду «однушки» уходит около 21 процента средней заработной платы. Однако, если учитывать медианную зарплату, которая примерно на 25 процентов меньше средней, расходы на съем жилья достигают уже 30 процентов от дохода. В отдельных регионах страны — на Алтае, в Чечне и Дагестане — данный показатель доходит до 40 процентов, уточнила экономист.

Помимо этого, большие затраты на аренду не дают молодым россиянам накопить на собственное жилье. Так, средняя цена квадратного метра в новостройке в конце прошлого года находилась на уровне 215,3 тысячи рублей. Чтобы приобрести квартиру площадью 40 «квадратов» при ипотечной ставке более 21 процента на 30 лет и первоначальном взносе 20 процентов, необходимо зарабатывать более 158 тысяч рублей в месяц — на 13 процентов выше среднего уровня по РФ, рассказала Сорокина.

Ранее сообщалось, что представители поколения Z нашли замену ипотеке в России. По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, молодые люди стали массово выбирать коливинг вместо жилищного кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    На подлете к Москве сбили второй за сутки БПЛА

    70-летний российский депутат из списка Forbes принял решение уйти на СВО

    Гуф сделал заявление о скандальном рехабе после смертей пациентов

    Создатель ChatGPT изменил бизнес-стратегию

    Названа помеха началу самостоятельной жизни у молодежи

    Ведущий вышел из себя в прямом эфире из-за иммиграционной политики Великобритании

    США вместо России доставят «Розалинду Франклин» на Марс

    Российский автопроизводитель остановил сборку на Кубе

    В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok