Названа вызывающая плохое самочувствие после кофе ошибка

Фармацевт Натери: Кофе без воды после пробуждения может вызвать недомогание

Плохое самочувствие после кофе может объясняться неправильными утренними привычками, считает фармацевт Роджина Шамс Натери. Частые ошибки, вызывающие недомогание, она назвала изданию Daily Mirror.

По словам специалистки, употребление кофе сразу после пробуждения, особенно без воды, усиливает обезвоживание и нарушает естественные процессы в организме. Она уточнила, что утром уровень гормона кортизола, отвечающего за пробуждение, находится на пике, и кофеин может мешать его нормальной работе.

«Лучше начать утро со стакана воды, чтобы восстановить уровень жидкости, а кофе пить позже», — посоветовала эксперт. Кроме того, она предупредила, что на самочувствие могут негативно влиять и другие утренние привычки, такие как сладкий завтрак или проверка телефона сразу после пробуждения.

Ранее диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, что кофе принесет максимальную пользу, если пить его после завтрака. По ее словам, натощак напиток иногда вызывает изжогу и другие неприятные симптомы.