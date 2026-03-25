13:32, 25 марта 2026

Названы самые полезные сорта сыра

Диетолог Уайт: Овечий и козий сыр богаты белком и легко усваиваются
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог Бруквелл Уайт объяснила, какой сыр лучше выбирать для здоровья. О самых полезных сортах она рассказала изданию HuffPost.

Уайт считает, что сыр может быть частью сбалансированного рациона, так как в нем содержатся белок, кальций и витамины, необходимые организму. Однако важно учитывать его жирность и количество насыщенных жиров, способные в больших количествах повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалистка отметила, что в зависимости от цели наиболее полезными будут считаться разные сорта сыра. Например, швейцарский сыр содержит меньше соли, сыры из овечьего и козьего молока богаче белком и легче усваиваются, а твердые сорта могут подойти людям с непереносимостью лактозы.

«Сыр может быть полезен, если употреблять его умеренно и учитывать состав», — подчеркнула Бруквелл Уайт. Она добавила, что лучше есть небольшие порции и сочетать продукт с овощами или другими полезными блюдами.

Ранее врач общей практики Крис ван Туллекен заявил, что ультрапереработанные продукты по причинению человечеству вреда здоровью уже обогнали курение. Кроме того, он утверждает, что такая пища вызывает привыкание.

