16:14, 25 марта 2026Наука и техника

Windows 11 будет работать без интернета

TechSpot: В Windows отменят требование заводить учетную запись Microsoft
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Microsoft намекнули, что упростят использование Windows 11. На это обратило внимание издание TechSpot.

В настоящий момент завести Windows на компьютере и пользоваться операционной системой (ОС) нельзя без интернета и входа в учетную запись Microsoft. На это требование обратили внимание подписчики вице-президента компании по работе с разработчиками Скотта Хансельмана в соцсети X. «Да, мне это не нравится. Работаю над этим», — признался в разговоре с пользователями представитель IT-гиганта.

По словам журналистов, иронично, что внедренная Microsoft функция раздражает не только пользователей, но и топ-менеджеров компании. Из этого они сделали вывод, что корпорация в будущем позволит пользоваться компьютером с Windows без подключения к сети и создания учетной записи Microsoft.

Также в материале говорится, что отмена требования наличия онлайн-аккаунта может быть частью кампании Microsoft по обелению репутации Windows 11. Журналисты TechSpot отметили, что в последние месяцы клиенты ОС особенно недовольны качеством Windows 11 и различными бесполезными функциями.

Ранее журналисты издания XDA рассказали, что в Windows 11 есть спрятанные настройки, которые могут улучшить скорость работы операционной системы. К ним он отнесли режим эффективности, технологию VBS и различные графические эффекты.

