Раскрыты ускоряющие Windows настройки

В XDA раскрыли функции, отключение которых может ускорить работу Windows

Журналисты издания XDA рассказали, что в Windows 11 есть спрятанные настройки, которые могут улучшить скорость работы операционной системы (ОС). Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы рекомендовали отключить режим эффективности. Это позволяет приложениям работать с полным приоритетом, однако в фоне некоторые программы будут потреблять больше памяти. Также в ОС есть скрытый режим максимальной производительности процессора — его можно добавить в настройки компьютера через панель PowerShell.

Кроме того, журналисты рекомендовали отключить VBS — технологию безопасности от Microsoft. Ее деактивация позволит значительно улучшить производительность в играх и других ресурсоемких приложениях. Однако, по словам специалистов, пользователь жертвует определенным уровнем безопасности — отключать эту функцию следует на свой страх и риск.

В материале XDA отмечается, что различные графические эффекты заметно нагружают процессор компьютера. В первую очередь авторы рекомендовали выключить эффекты прозрачности, которые можно найти в меню «Персонализация». «Отключение прозрачности устраняет этап композиции, при котором Windows смешивает интерфейс с фоном. Это может значительно ускорить работу Windows», — пояснили специалисты.

В конце марта Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. Также в корпорации рассказали, что собрались ускорить «Проводник».