07:35, 25 марта 2026

Раскрыты ускоряющие Windows настройки

В XDA раскрыли функции, отключение которых может ускорить работу Windows
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nebojsa Tatomirov / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания XDA рассказали, что в Windows 11 есть спрятанные настройки, которые могут улучшить скорость работы операционной системы (ОС). Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы рекомендовали отключить режим эффективности. Это позволяет приложениям работать с полным приоритетом, однако в фоне некоторые программы будут потреблять больше памяти. Также в ОС есть скрытый режим максимальной производительности процессора — его можно добавить в настройки компьютера через панель PowerShell.

Кроме того, журналисты рекомендовали отключить VBS — технологию безопасности от Microsoft. Ее деактивация позволит значительно улучшить производительность в играх и других ресурсоемких приложениях. Однако, по словам специалистов, пользователь жертвует определенным уровнем безопасности — отключать эту функцию следует на свой страх и риск.

В материале XDA отмечается, что различные графические эффекты заметно нагружают процессор компьютера. В первую очередь авторы рекомендовали выключить эффекты прозрачности, которые можно найти в меню «Персонализация». «Отключение прозрачности устраняет этап композиции, при котором Windows смешивает интерфейс с фоном. Это может значительно ускорить работу Windows», — пояснили специалисты.

В конце марта Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. Также в корпорации рассказали, что собрались ускорить «Проводник».

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после налета ВСУ на крупнейший порт Балтийского моря

    Стало известно о самой массированной атаке ВСУ на Россию за год

    Одна страна сообщила о готовности увеличить завоз мигрантов в Россию

    Запуганную мошенниками российскую школьницу сняли с поезда по пути на задание

    Коллаж с Зеленским, Макроном и Стармером в постели нашли в файлах Эпштейна

    Молодой человек обвинил женщину в краже своего пениса и погубил ее

    На Украине назвали депутатов Рады дармоедами

    Российская кризисная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой

    Роднина назвала способные вызвать зависть иностранцев вещи в России

    Налет ВСУ на Ленобласть сняли на видео

    Все новости
