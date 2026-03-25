20:44, 25 марта 2026Наука и техника

Обнаружен неочевидный фактор риска развития деменции

PLOS Medicine: Перенесенные тяжелые инфекции повышают риск развития деменции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что перенесенные тяжелые инфекции могут повышать риск развития деменции — и эта связь сохраняется даже с учетом других заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Авторы проанализировали данные более 62 тысяч человек с деменцией и сравнили их с контрольной группой без диагноза. Они изучили медицинскую историю за 20 лет и выявили 29 состояний, связанных с повышенным риском болезни. Среди них оказались и инфекции — в частности, инфекции мочевыводящих путей и бактериальные инфекции.

Даже после учета других факторов связь между инфекциями и деменцией оставалась значимой: сопутствующие заболевания объясняли лишь небольшую часть повышенного риска. При этом для ранней деменции (до 65 лет) зависимость оказалась еще более выраженной — с риском были связаны сразу несколько типов инфекций, включая пневмонию.

Исследователи отмечают, что такие инфекции часто происходили за 5-6 лет до постановки диагноза. Это может указывать на их роль в ускорении когнитивного снижения.

Ранее стало известно, что регулярное приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых.

