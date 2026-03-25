13:06, 25 марта 2026

Оператор «Ланцета» рассказал об охоте на израильские РЛС

Начальник расчета: Операторы «Ланцетов» ведут охоту на РЛС RADA в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Операторы разведывательно-ударного комплекса (РУК) «Ланцет» в зоне СВО ведут охоту на радиолокационные станции (РЛС) RADA MHR израильского производства. Об этом сообщил начальник расчета РУК «Ланцет» группировки войск «Север» с позывным Поляна, слова которого приводит компания ZALA в Telegram.

Он отметил, что MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar) используют для обнаружения разведывательных и ударных дронов Вооруженных сил России. «Такие радиолокационные станции типа RADA — редкие. Они имеют свойство обнаруживать [цель на дистанции] до 50 километров. Соответственно, если мы их уничтожаем, то мы открываем, прежде всего, себе небо: ведем точно так же разведку и поражаем цели», — сказал начальник расчета.

В ходе радиоэлектронной разведки бойцы обнаружили очередную РЛС RADA. Цель подтвердила доразведка при помощи дрона ZALA Z-16. Ее уничтожили ударом аппарата «Изделие 51», который входит в состав РУК «Ланцет».

Многоцелевой радар MHR предназначен для обнаружения дронов, ракет и артиллерийских снарядов. Производитель заявляет, что изделие может засечь беспилотник среднего класса на расстоянии до 25 километров, а дальность обнаружения истребителя составляет 35 километров.

Ранее в марте военнослужащий с позывным Арбалет сообщил, что расчет беспилотников группировки войск «Центр» поражал цели дронами «Ланцет» на дальности более 130 километров.

