17:34, 25 марта 2026Россия

Пациент российской клиники заявил о сломанных ребрах при попытке привязать его к кровати

РИА Новости: Пациент клиники в Кемерово заявил, что санитары сломали ему ребра
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Пациент клиники в Кемерово заявил, что санитары сломали ему два ребра, когда пытались привязать к кровати. Его слова приводит РИА Новости.

Россиянин рассказал, что проходил лечение от алкоголизма в кемеровской клинике «Свобода» в конце 2025 года. Информацию о медучреждении нашла его жена в интернете.

По его словам, сотрудники сначала озвучили одну стоимость услуг, а затем она выросла в шесть раз — с 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

«Сказали, пока не заплатите, не выпустим. Я там уже начал ругаться, выпускайте, что это такое. Все-таки в России живем. Нет, привязали к кровати, сломали два ребра при этом», — вспомнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что за два года в рехабе «Свобода» произошло не менее десяти случаев смерти. По данным Shot, клиника работала без лицензии, при этом предоставляла платные услуги. Позднее появилась информация, что суд арестовал директора частной клиники по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ.

