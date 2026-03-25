19:43, 25 марта 2026

Пескову задали вопрос об ограничениях по срокам для уполномоченного по правам человека

Песков: В России не отменят ограничения срока уполномоченного по правам человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Отмена ограничений в два срока для должности уполномоченного по правам человека в России на данный момент не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мне не известно о том, чтобы какие-то решения на этот счет были», — отметил представитель Кремля.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заняла этот пост в апреле 2016 года, сменив Эллу Памфилову. До этого Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил оставить ее на второй срок. Ее полномочия прекратятся в апреле.

В начале марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова может стать новым омбудсменом.

