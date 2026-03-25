19:47, 25 марта 2026

Популярный орех неожиданно оказался источником мощной защиты от воспалений

F&F: Скорлупа грецкого ореха защищает от воспалений и окислительного стресса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ученые обнаружили, что грецкий орех может быть полезен не только в привычном виде, но и в тех частях, которые обычно выбрасываются. Исследование показало: скорлупа, зеленая оболочка и даже «бракованные» орехи содержат вещества, способные защищать организм от воспалений и окислительного стресса. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

Авторы проанализировали состав разных частей ореха и выяснили, что концентрация биоактивных соединений в них может быть даже выше, чем в ядре. Например, скорлупа оказалась особенно богата фенольными соединениями, включая эллаговую кислоту и катехины — вещества, которые связывают с противовоспалительным и нейропротективным действием.

Зеленые орехи, в свою очередь, показали высокое содержание каротиноидов, в том числе β-каротина, играющего важную роль в защите клеток и поддержании иммунитета. Ядро ореха оказалось главным источником витамина E, известного своими антиоксидантными свойствами.

По словам исследователей, такие результаты открывают новые возможности для использования ореховых отходов — от пищевых добавок до косметики и упаковочных материалов. Учитывая, что до 70 процентов массы ореха обычно не используется, это может стать важным шагом к более устойчивому производству.

Ранее ученые выяснили, что употребление арахиса и грецких орехов улучшает качество сна.

