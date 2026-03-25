18:25, 25 марта 2026

Раскрыто влияние пластики на здоровье Аллы Пугачевой

KP.RU: Алла Пугачева страдает от артроза после неудачной пластической операции
Екатерина Ештокина
Фото: @alla_orfey

Раскрыто влияние пластики на здоровье советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Материал публикует KP.RU.

Анонимный источник из близкого окружения певицы предположил, что вследствие неудачного хирургического вмешательства исполнительница страдает от артроза.

Ходили слухи, что в Израиле Алла сделала какие‑то омолаживающие процедуры, чуть ли не пластику лица. В принципе, по ней это заметно: скулы заострились, губы увеличились, взгляд стал удивленным из‑за натянутой на лбу кожи. Но если пластика была, значит, была и анестезия, а она противопоказана с проблемным сердцем Аллы. Видимо, поэтому сейчас у нее снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз

инсайдер

При этом известно, что 17 лет назад Примадонне запретили прибегать к пластическим операциям из-за болезней сердца.

Ранее в марте стала известна стоимость позолоченной трости Аллы Пугачевой. Новый аксессуар 76-летней Примадонны, сделанный вручную итальянским производителем, оценили в 270 евро (25,2 тысячи рублей).

    Последние новости

    Иран отверг план США по завершению конфликта. В Тегеране смеются над американцами и угрожают захватом побережья ОАЭ

    Назван неочевидный симптом начинающегося инфаркта

    Ребенок из Москвы едва не погиб из-за кешью

    Уехавший в Европу комик раскрыл свои расходы на жилье

    Иран выступил с предупреждением соседям

    Боярский прокомментировал возможное обнаружение останков д'Артаньяна

    Раскрыто влияние пластики на здоровье Аллы Пугачевой

    Женщина купила четыре выигрышных билета подряд

    Уехавший в США российский блогер пожаловался на болезнь и «чуть не сдох»

    Объем средств россиян в банках вырос

    Все новости
