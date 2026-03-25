Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 25 марта 2026

Российским войскам передали новые «Уланы-2»

МО: Подразделениям группировки войск «Центр» передали транспортеры «Улан-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Министерство обороны Российской Федерации

Подразделения группировки войск «Центр», которые действуют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), продолжают получать новые транспортеры «Улан-2». Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

После передачи в зону СВО машины на базе легких грузовиков ГАЗ «Соболь» оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и экранами для защиты от дронов.

«Обваривается каркас из профиля, дальше устанавливаются сетки на окна, передние жалюзи, задние жалюзи. Устанавливается резина, цепи у водителя и пассажира. Устанавливается система РЭБ, а резинотканевые изделия нужны для того, чтобы задержать осколки», — сообщил механик Василий Гуляев.

Полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 120 лошадиных сил оснащен блокируемым дифференциалом, который улучшает проходимость. Кабина «Улана-2» вмещает трех бойцов, а на грузовую платформу можно установить носилки. В кабине транспортера находятся разъемы для подключения дополнительного оборудования.

В октябре «Известия» писали, что «Улан-2» можно сравнить с «полуторкой» ГАЗ-АА, которую активно выпускали в годы Великой Отечественной войны. Новые вездеходы заменяют адаптированные к боевым условиям гражданские машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok