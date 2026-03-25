12:16, 25 марта 2026Спорт

Российский боец UFC Волков объяснил решение переехать в США

Российский боец UFC Волков: Переехал в США, потому решил сменить образ жизни
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков, выступающий в UFC, объяснил решение переехать в США. Его цитирует Sport24.

По словам спортсмена, он решил сменить тренировочный процесс и образ жизни. «В какой-то момент я осознал, что надо жертвовать многим для спорта — в Москве несколько часов в день уходило на путь до зала и обратно», — заявил Волков.

Боец добавил, что первые полгода жил в Лос-Анджелесе, но затем перебрался в Лас-Вегас. «Здесь тренироваться ближе, постоянно какой-то проходняк бойцов. Вегас моему образу жизни больше подходит», — отметил Волков.

37-летний уроженец Москвы Волков провел 50 боев в ММА, в которых одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. В последнем поединке, который прошел в октябре прошлого года на турнире UFC 321, он раздельным решением судей победил бразильца Жаилтона Алмейду.

