Стал известен кандидат на место депутата Госдумы Швыткина

10:35, 25 марта 2026Россия

Место депутата Госдумы Швыткина может перейти к участнику СВО из казаков
Майя Назарова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Место депутата Госдумы Юрия Швыткина может перейти к участнику специальной военной операции (СВО) от казаков Олегу Ликонцеву. Об этом кандидате стало известно «Ведомостям».

О кончине парламентария сообщили 23 марта.

Как утверждает издание, зампред думского оборонного комитета представлял Красноярский избирательный округ №54. «Единая Россия» выдвинет на этой территории Героя России, командира казачьего батальона «Сибирь» Ликонцева, пишут «Ведомости».

Сам он эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Ликонцев назвал себя командным игроком. «Поступит команда — буду работать», — поделился участник спецоперации.

Ранее сенатор Виктор Бондарев счел кончину Швыткина невосполнимой потерей для законодательной власти.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом седьмого и восьмого созывов Госдумы. Швыткин был отмечен тремя орденами Мужества и медалями, среди которых «За боевые заслуги» и «За отличие в воинской службе» I степени. Он был одним из соавторов расширения срока призыва до 30 лет.

