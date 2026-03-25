14:04, 25 марта 2026

Россия остановила отгрузку нефти из портов Балтики после налета дронов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На фоне ночной атаки дронов на российский нефтеналивной порт Усть-Луга отгрузка сырой нефти прекратилась как на нем, так и во втором порту в Финском заливе, расположенном в Приморске. Об этом со ссылкой на два источника сообщает Reuters.

Факт атаки подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Утром в среду, 25 марта, он сообщил, что в районе порта Усть-Луга ведется локализация возгорания. По его словам, во время налета удалось сбить 56 БПЛА, пострадавших нет. Каких-либо других подробностей глава региона не привел.

Как отмечается в материале, пожар в Усть-Луге виден из Финляндии. В целом атаки беспилотников на балтийские порты являются одним из крупнейших ударов по российским нефтеэкспортным объектам с 2022 года и могут усилить неопределенность на мировых нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее, 22 марта, когда под удар попал Приморск, оба порта также приостанавливали погрузку, однако уже на следующий день, 23 марта, она частично возобновилась, утверждает агентство.

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь»

    Все новости
