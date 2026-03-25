Россия остановила отгрузку нефти из портов Балтики после налета дронов

Reuters: Порты Приморск и Усть-Луга остановили отгрузку нефти после атаки дронов

На фоне ночной атаки дронов на российский нефтеналивной порт Усть-Луга отгрузка сырой нефти прекратилась как на нем, так и во втором порту в Финском заливе, расположенном в Приморске. Об этом со ссылкой на два источника сообщает Reuters.

Факт атаки подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Утром в среду, 25 марта, он сообщил, что в районе порта Усть-Луга ведется локализация возгорания. По его словам, во время налета удалось сбить 56 БПЛА, пострадавших нет. Каких-либо других подробностей глава региона не привел.

Как отмечается в материале, пожар в Усть-Луге виден из Финляндии. В целом атаки беспилотников на балтийские порты являются одним из крупнейших ударов по российским нефтеэкспортным объектам с 2022 года и могут усилить неопределенность на мировых нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее, 22 марта, когда под удар попал Приморск, оба порта также приостанавливали погрузку, однако уже на следующий день, 23 марта, она частично возобновилась, утверждает агентство.

