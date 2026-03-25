Учительница музыки призналась в сексе с несовершеннолетним

02:11, 25 марта 2026

В Австралии учительница музыки на суде призналась в сексе с 17-летним учеником
Олег Парамонов
Здание окружного суда Парраматты. Фото: ms.nen / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии 30-летняя учительница музыки из Сиднея призналась в сексе с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает 9News.

Моник Нгуен арестовали в конце мая 2024 года. По версии следствия, за месяц до этого она вступила в сексуальные отношения с учеником, которому в то время было от 17 до 18 лет. После ареста ее отпустили под залог. Спустя почти два года дело дошло до суда.

Нгуен подозревали в половом акте с подопечным, использовании средств связи для получения материалов сексуального насилия над детьми и девяти эпизодах сексуальных прикосновений к учащемуся. На судебном заседании она признала вину.

Прокурор настаивала на заключении учительницы под стражу, однако суд не согласился с ее аргументами. Нгуен останется на свободе до вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что в США муж учительницы по имени Маккена Киндред, осужденной за совращение 17-летнего школьника, простил жену. Они по-прежнему живут вместе.

