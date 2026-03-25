На Украине создали скоростной дрон-перехватчик

20:56, 25 марта 2026

Создан украинский дрон-перехватчик UEB-1, ускоряющийся до 315 км/ч
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украинская компания OSIRIS AI представила скоростной дрон-перехватчик UEB-1. Об этом сообщает издание Defender.

Беспилотный летательный аппарат показали на мероприятии Xpotential 2026, которое проходит в Германии. Скорость изделия составляет до 315 километров в час, продолжительность полета – более 10 минут, дальность — до 18 километров. Машина может нести боевую часть до 0,5 килограмм.

Уточняется, что дрон создан для резкого ускорения с сохранением стабильного управления при длительной высокой нагрузке. Устройство получило камеру дневного видения, опционально можно установить оптику для работы в условиях слабого освещения.

UEB-1 предназначен для выполнения задач противодействия другим беспилотникам, тактического перехвата, охраны периметра и оперативного развертывания. Центр разработки OSIRIS AI находится в польском Кракове, производственные линии расположены в Украине и Польше.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович». Дальность дрона составляет более 50 километров, а само изделие в ограниченных объемах поставляется в подразделения.

