Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

Ведущая Татьяна Лазарева пошутила над туалетом для животных в Европе

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, пошутила над туалетом в Европе. Пост об этом она разместила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ведущая опубликовала фото знака туалета для животных с надписями на английском и испанском языках. «Ну совсем уже англосаксы эти офонарели. Загнивают», — поиронизировала Лазарева.

При этом ведущая не уточнила, где именно сделала фотографию.

Ранее Лазарева высказалась о «ностальгии по березкам». Во время поездки в Бургундию она заявила, что там хорошо и без них.

До этого ведущая обратилась к российским СМИ. Она предложила им использовать для иллюстраций новостей о ней свежие фотографии из ее Telegram-канала.