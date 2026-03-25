17:09, 25 марта 2026Путешествия

В аэропорту Хельсинки отказались комментировать ситуацию с застрявшими россиянами

Зарина Дзагоева
Фото: Sergei Gapon / Anadolu Agency via Getty Images

В аэропорту Хельсинки, Финляндия, отказались комментировать ситуацию с застрявшими в местном аэропорту россиянами. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что борт Nesma Airlines летел из египетской Хургады в Санкт-Петербург 25 марта, но не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский город. Поэтому самолету пришлось сесть в Финляндии.

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», — отметили в пресс-службе авиагавани Хельсинки. Предполагается, что самолет с россиянами может вылететь в Санкт-Петербург во второй половине дня 25 марта.

По данным Shot, пассажиров сначала около четырех часов держали в салоне самолета, а потом перевели в отдельное помещение в финском аэропорту и дали еду, воду и пледы. Кроме того, россиянам предоставили священника и психолога.

