В Белом доме сделали пугающее предупреждение Ирану

Белый дом: Трамп готов обрушить ад на Иран в случае отказа Тегерана от сделки

Президент США Дональд Трамп готов «обрушить ад» на Иран в случае отказа страны от сделки. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит The Guardian.

Она подчеркнула, что американский лидер «не блефует». «Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», — предупредила Левитт.

Ранее США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, ракетной и ядерной программ Ирана, а также введенного против страны санкционного режима. Однако источник в иранском правительстве указал агентству, что Тегеран не желает вести с Вашингтоном переговоры, касающиеся будущего ракетной программы.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.