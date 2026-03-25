21:11, 25 марта 2026Мир

В Финляндии вступились за Россию

Мема: Лидеры ЕС разжигают ненависть к России словами о дронах в Прибалтике
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Лидеры Евросоюза пытаются обвинить Россию в инцидентах с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Прибалтике, что чревато эскалацией напряженности в отношениях с Москвой. Об этом на своей странице в соцсети X предупредил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Беспилотники в Прибалтике украинские, а не российские! Это подтверждено. Однако некоторые европейские политики обвинили Россию без надлежащей проверки», — подчеркнул Мема.

Он добавил, что РФ не заинтересована в эскалации в Прибалтике.

Об обнаружении обломков дрона на юго-западе Латвии стало известно утром в среду. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Место, где его нашли, было оцеплено. Президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич подтвердил принадлежность взорвавшегося беспилотника Украине, ссылаясь на данные латвийских ответственных служб.

