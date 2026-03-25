В НХЛ раскрыли отношение к возможному продолжению карьеры Овечкина в лиге

Вице-комиссар НХЛ Дэйли: Будем рады, если Овечкин продолжит карьеру в лиге

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли раскрыл отношение к возможному продолжению карьеры российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в лиге. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Функционер отметил, что будет рад, если россиянин решит остаться в клубе. «Играть ли Алексу в НХЛ в следующем сезоне или нет — это личное решение, которое, я уверен, он примет вместе со своей семьей», — добавил Дейли.

Ранее о продолжении карьеры в НХЛ высказался сам Овечкин. «На следующий год мне будет 41. Нужно понимать мое физическое состояние, ментально, что будет лучше для детей, для жены», — отметил россиянин.

Контракт 40-летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В текущем сезоне НХЛ форвард принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, забросив 26 шайб и отдав 27 результативных передач.